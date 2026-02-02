Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε έτσι τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου ηττήθηκε με 4-2.
Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή στην επιτροπή διαιτησίας της UEFA για την απόδοση που είχε ο διαιτητής του ματς στην Γαλλία (στο Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2), Ρικάρντο Ντε Μπούργος και την ομάδα του VAR, που την απάρτιζαν οι Τόμας Κβιατκόφσκι και Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε. Οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν προς την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να αξιολογηθούν οι εξής αποφάσεις:
- Για φάουλ πάνω του Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ που πετυχαίνουν οι Γάλλοι
- Για φάουλ στον Τάισον στο δεύτερο τέρμα που σημείωσε η Λιόν
- Για οφσάιντ που υπάρχει στο ξεκίνημα της φάσης του τρίτου γκολ των αντιπάλων τους