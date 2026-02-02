Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε έτσι τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου ηττήθηκε με 4-2.

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή στην επιτροπή διαιτησίας της UEFA για την απόδοση που είχε ο διαιτητής του ματς στην Γαλλία (στο Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2), Ρικάρντο Ντε Μπούργος και την ομάδα του VAR, που την απάρτιζαν οι Τόμας Κβιατκόφσκι και Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε. Οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν προς την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να αξιολογηθούν οι εξής αποφάσεις: