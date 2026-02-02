Ο Μέχντι Ταρέμι βρέθηκε στο σημείο όπου συνήθως κρίνονται τα μεγάλα ντέρμπι. Ο Ιρανός ήταν εκείνος που σκόραρε από την άσπρη βούλα.

Στο 106ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι με ένταση, νεύρα και συνεχείς διαμαρτυρίες, ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης και ευστόχησε. Το 1-1 γράφτηκε από την άσπρη βούλα και οι «Ερυθρόλευκοι» αποχώρησαν αλώβητοι από την έδρα της ΑΕΚ, σε ένα ματς με δραματικό φινάλε.

Το πέναλτι ήταν φυσικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Η φάση εξετάστηκε μέσω VAR και ο διαιτητής, Μάκελι, έδειξε την άσπρη βούλα, σε μια απόφαση που έκρινε την έκβαση της αναμέτρησης.

Στο κομμάτι της ανάλυσης, ωστόσο, δεν καταγράφηκαν διαφωνίες. Οι τηλεκριτικοί διαιτησίας κατέληξαν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η απόφαση ήταν σωστή, βάσει κανονισμών και εικόνας.

Ο Γιώργος Βαρούχας στην ΕΡΤ περιέγραψε αναλυτικά τη φάση, επισημαίνοντας ότι αρχικά ελέγχθηκε το ενδεχόμενο οφσάιντ, το οποίο απορρίφθηκε, πριν το VAR εστιάσει στην επαφή: «Κοιτάνε πρώτα οι του VAR να δουν αν υπάρχει οφσάιντ. Οφσάιντ δεν υπάρχει. Θα δούμε τον παίκτη του Ολυμπιακού που είναι στο έδαφος. Ο παίκτης της ΑΕΚ που έρχεται από πίσω, ο Μουκουντί, του βρίσκει το πόδι και γίνεται η ανατροπή κάτω. Πάει το αριστερό του πόδι και βρίσκει το πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι παράβαση λοιπόν. Είναι πέναλτι. Όπως τρέχουν και οι δύο, το πόδι το αριστερό του βρίσκει το αριστερό του παίκτη του Ολυμπιακού. Το VAR το δείχνει καθαρά. Είναι μια παράβαση πέναλτι και σωστά δόθηκε από τον διαιτητή».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ηλίας Σπάθας στο MEGA, ο οποίος χαρακτήρισε τη φάση απρόσεκτο μαρκάρισμα και τρικλοποδιά: «Με το αριστερό πόδι, ενώ έχει πάρει προβάδισμα ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μπροστά, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τον ανατρέπει. Τρικλοποδιά λέγεται, απρόσεκτο μαρκάρισμα. Τον ανατρέπει εντός περιοχής».

Η Ελένη Λαμπαδαρίου στον ΣΚΑΪ στάθηκε στο ζήτημα της πρόκλησης της επαφής, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή προέρχεται από τον αμυντικό της ΑΕΚ: «Το replay δείχνει ότι ο Μουκουντί με απρόσεκτο τρόπο ανατρέπει τον παίκτη που η μπάλα κατευθύνεται εκεί. Άρα είναι πέναλτι με το γράμμα του κανονισμού. Το θέμα είναι ποιος προκαλεί την επαφή. Ο Μουκουντί κάνει την επαφή και όχι ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι απρόσεκτο. Με αυτή την επαφή ανατρέπεται».

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Αριστομένης Κουτσιαύτης στο OPEN, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη παράβαση: «Το πόδι του παίκτη της ΑΕΚ βρίσκει το πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού και στη συνέχεια το πόδι αυτό να βρίσκει το δεξί πόδι του ίδιου του παίκτη και να ανατρέπεται. Είναι μια ξεκάθαρη παράβαση, διότι το πόδι του παίκτη της ΑΕΚ είναι στην πορεία του παίκτη του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τον ανατρέπει. Είναι μια ξεκάθαρη παράβαση. Όταν λέω ότι είναι ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρη. Διότι είναι στην πορεία του αντιπάλου. Είναι μια απρόσεκτη κίνηση».

Η φάση που οδήγησε στο πέναλτι αποδείχθηκε καθοριστική για το αποτέλεσμα, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των τηλεκριτικών, άφησε ελάχιστα περιθώρια αμφισβήτησης σε επίπεδο κανονισμών.