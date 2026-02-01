Ο Ολυμπιακός πέτυχε στις καθυστερήσεις το γκολ με πέναλτι που «έγραψε» το 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ, για την 19η αγωνιστική της Super League, αλλά η ισοπαλία στην Allwyn Arena ολοκληρώθηκε με ένταση και ο αντιπρόεδρος της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατήγγειλε απειλές του ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου.

Μιλώντας μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς έκανε λόγο για επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και κάλεσε τον εισαγγελέα να επέμβει.

Οι δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ. Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές.

Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ. Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του.

Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή τη συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου. Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».