Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη μετά το γκολ του Βάργκα στο 59′, στο 106′ όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με πέναλτι του Ταρέμι και με το τελικό 1-1 είναι στο -2 από την κορυφή, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το ντέρμπι άρχισε με τους γηπεδούχους να γίνονται επικίνδυνοι στο 3′ καθώς η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την άμυνα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, για να σουτάρει τελικά ο Ζίνι, χωρίς όμως να βρει στόχο. Στο 12′ ο Μπιανκόν παραλίγο να βάλει αυτογκόλ καθώς γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα στον Τζολάκη και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ανεβαίνουν.

Στο 19′ η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Ορτέγκα να κάνει το γύρισμα από αριστερά και τον Ροντινέι να κινείται στο πίσω δοκάρι και να πλασάρει, ο Στρακόσα όμως κατάφερε, με κάποιο τρόπο, να κρατήσει το 0-0.

Δύο λεπτά μετά, στο 21′, ήταν η σειρά των «κιτρινόμαυρων» να πλησιάσουν στο γκολ με τον Ζίνι να παίρνει τη μπάλα μετά το γύρισμα του Γκατσίνοβιτς, να γυρίζει ωραία και να σουτάρει αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε και από εκεί και πέρα οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν σταδιακά να παίρνουν τον έλεγχο.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πρέσαρε ψηλά, δυσκόλευε πάρα πολύ την Ένωση στο να κρατήσει και να κυκλοφορήσει μπάλα και το παιχνίδι από το 30′ κι έπειτα παιζόταν στο μισό γήπεδο, χωρίς πάντως να υπάρξει κάποια μεγάλη φάση παρά τη συνεχή πίεση.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε τον Λιούμπιτσιτς για να βάλει τον Κοϊτά και η δράση άρχισε ξανά με τους Πειραιώτες να διατηρούν τον έλεγχο και να απειλούν στο 50′ με την κεφαλιά του Ταρέμι που μπλόκαρε ο Στρακόσα, μετά τη σέντρα του Ποντένσε. Το παιχνίδι, βασικά, κυλούσε όπως ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν λίγα λεπτά μετά.

Στο 56′ ο Νίκολιτς έβγαλε τον Ζίνι για να βάλει τον Βάργκα και αυτός ήταν που… έβαλε φωτιά στις εξέδρες στο 59′, καθώς με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μαρίν έκανε το 1-0. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν, πλέον, το προβάδισμα και στο 68′ άγγιξαν το δεύτερο γκολ καθώς είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία: Ο Τζολάκης έκανε τρομερή απόκρουση, αν και πεσμένος, σε κοντινή προβολή του Γιόβιτς και στην επαναφορά ο Πινέδα σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι!

Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε βγάζοντας Κοστίνια και Τσικίνιο για να βάλει Ζέλσον Μάρτινς και Αντρέ Λουίζ, ο «δικέφαλος αετός» όμως έκλεισε τους χώρους στη συνέχεια και τα λεπτά περνούσαν χωρίς κάποια μεγάλη φάση, με τις αλλαγές να συνεχίζονται για τους φιλοξενούμενους: Έξω οι Ποντένσε και Σιπιόνι στο 85′, μέσα οι Γιαζίτσι και Μουζακίτης.

Ο Ολυμπιακός πίεζε για την ισοφάριση, η ΑΕΚ αμυνόταν για να κρατήσει τη νίκη και τελικά στο 100′ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει μια φάση με πτώση του Αντρέ Λουίζ και αφού την είδε έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Ταρέμι έγραψε το 1-1 στο 106′!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (75′ Ζοάο Μάριο), Λιούμπιτσιτς (46′ Κοϊτά), Γιόβιτς (85′ Κουτέσα), Ζίνι (56′ Βάργκα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (71′ Ζέλσον Μάρτινς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα (92′ Μπρούνο), Σιπιόνι (85′ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (71′ Αντρέ Λουίζ), Ροντινέι, Ποντένσε (85′ Γιαζίτσι), Ταρέμι.