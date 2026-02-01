Για οφσάιντ που δεν δόθηκε και τελικά η ΑΕΚ κέρδισε το κόρνερ από το οποίο έκανε το 1-0 με την κεφαλιά του Βάργκα, διαμαρτύρονται στον Ολυμπιακό.

Οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ στο 59ο λεπτό του ντέρμπι αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ισχυρίζονται πως αυτό το γκολ δεν θα είχε μπει ποτέ αν ο βοηθός διαιτητή είχε σηκώσει το σημαιάκι του.

Στον Ολυμπιακό φωνάζουν για οφσάιντ στην κόντρα της ΑΕΚ, η οποία στην εξέλιξη της φάσης κέρδισε το κόρνερ, από το οποίο προήλθε το γκολ του Βάργκα με κεφαλιά, για το 1-0.