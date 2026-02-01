Ενός λεπτού σιγή για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κρατήθηκε στο Αλεξάνδρειο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Άρη με τον Παναθηναϊκό, ενώ ακούστηκαν συνθήματα για τον Άλκη Καμπανό.

Το τροχαίο δυστύχημα με απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι αγώνες, σε όλα τα αθλήματα, να γίνονται σε βαρύ κλίμα και εξαίρεση δεν αποτελεί το παιχνίδι των «κίτρινων» με τους «πράσινους».

Πριν το τζάμπολ στο Αλεξάνδρειο κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους επτά φίλους του «δικεφάλου του βορρά» ενώ από τις εξέδρες ακούστηκαν συνθήματα για τον Άλκη Καμπανό, καθώς συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα.

Παράλληλα, στις εξέδρες έχει απλωθεί και ένα μεγάλο πανό, στο οποίο αναγράφεται: «Άλκη ζεις, δεν θα ξεχαστείς».