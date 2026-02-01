Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League στο Αλεξάνδρειο, η οροφή του οποίου έσταζε πριν την έναρξη του παιχνιδιού, με τους διαιτητές να αποφασίζουν ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά.

Η κακοκαιρία που υπάρχει στη χώρα επηρέασε και το Αλεξάνδρειο, από την οροφή του οποίου έσταζε νερό πριν την έναρξη της αναμέτρησης των «κίτρινων» με τους «πράσινους».

Ο κομισάριος του αγώνα και οι τρεις διαιτητές, Πιτσίλκας, Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης, συζήτησαν για το τι πρέπει να γίνει, με τις δύο ομάδες, από την πλευρά τους, να ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν να ρισκάρουν ενδεχόμενους τραυματισμούς, αν υπήρχε σοβαρό θέμα με το νερό.

Πρόβλημα υπήρξε με τον ηλεκτρονικό πίνακα καθώς δεν λειτουργούσε, παρ’ όλα αυτά οι διαιτητές αποφάσισαν να γίνει το παιχνίδι. «Συνεχίζουμε και βλέπουμε», ήταν η ατάκα τους προς τους ανθρώπους των δύο ομάδων και λίγα λεπτά μετά έγινε το τζάμπολ.