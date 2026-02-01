Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με 3-1 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς, κατέκτησε για πρώτη φορά το Australian Open, έφτασε τα 7 Grand Slam στην καριέρα του και έγινε, στα 22 του χρόνια, ο νεότερος που θριάμβευσε και στα τέσσερα μεγάλα τουρνουά.

Ο τελικός άρχισε με τον Τζόκοβιτς να είναι φουριόζος και να παίρνει το πρώτο σετ με 6-2. Ο Αλκαράθ, όμως, δεν επηρεάστηκε ψυχολογικά και απάντησε με δική του 6-2 στο δεύτερο σετ, κάνοντας έτσι το 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Ισπανός έκανε break για το 3-2 και αμέσως μετά κράτησε το σερβίς του για το 4-2, καταφέρνοντας να φτάσει στο 6-3 και να κάνει το 2-1. Ο Σέρβος ήταν, πλέον, με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε οπωσδήποτε να αντιδράσει και να κάνει το 2-2, τα πράγματα όμως δεν έγιναν έτσι.

Ο Τζόκοβιτς το πάλεψε μέχρι το τέλος, ο Αλκαράθ όμως έκανε το break στο 12ο game και με 7-5 έκανε το 3-1 και κατέκτησε το Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Τα σετ: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5