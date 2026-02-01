Με το μεγάλο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας να δεσπόζει στο πρόγραμμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 19η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση ΑΕΚ – Ολυμπιακός τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας έχουν τη δική τους σημασία στη μάχη της τετράδας και στον αγώνα για την παραμονή.



ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

16:00, Novasports Prime

Ο Λεβαδειακός άντεξε και στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πήρε την ισοπαλία στο τέλος του αγώνα με τον Άρη και συνεχίζει να είναι στην τέταρτη θέση, στο +9 από τον Παναθηναϊκό, με ένα παιχνίδι περισσότερο. Εξακολουθεί να έχει την καλύτερη επίθεση και με πλουραλισμό στους σκόρερ και στο γήπεδο του προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες. Πλέον κάθε ματς είναι και τελικός για την τετράδα και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου! Εκτός είναι ο τιμωρημένος επιθετικός Συμελίδης, από πρόβλημα προέρχεται ο εξτρέμ Βέρμπιτς.

Ο Αστέρας τρο πάλεψε απέναντι στην ΑΕΚ στην επιστροφή του Ράσταβατς στον πάγκο του, αλλά δεν απέφυγε την ήττα που τον έφερε στην προτελευταία θέση, αν και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά με τον Ολυμπιακό. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, δεν έχει σκοράρει στους τέσσερις τελευταίους αγώνες και μακριά από το γήπεδο του έχει μία νίκη, πριν από δύο μήνες. Η πίεση για αποτέλεσμα είναι δεδομένη και έχει περισσότερες λύσεις με την επιστροφή των μέσων Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

17:30, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Παναθηναϊκός είχε μία ακόμη προβληματική εμφάνιση, αυτήν τη φορά στο Περιστέρι, έχασε την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την τέταρτη θέση και μπορεί να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Λεβαδειακό, χρειάζεται όμως νίκες για να προλάβει την τετράδα. Δεν σκόραρε στους δύο τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος, στην έδρα του έχει δύο συνεχόμενες νίκες, ενώ μεσοβδόμαδα είχε το δύσκολο ματς με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ, όπου έφερε ισοπαλία 1-1. Από προβλήματα προέρχονται ο μέσος Τσιριβέγια, οι εξτρέμ Πελίστρι, Τζούρισιτς και ο φορ Ντέσερς.

Η Κηφισιά δεν αγωνίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ο Λέτο είχε την ευκαιρία να δουλέψει με τους παίκτες του και να βρει λύσεις. Προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από τον Πανσερραϊκό, σίγουρα δεν είναι εύκολη η αναπλήρωση των κενών που άφησαν οι Τεττέη και Παντελίδης και παραμένει οριακά στην οχτάδα. Ο Λέτο ποντάρει στο σύνολο, θέλει καλύτερη αμυντική λειτουργία και περιμένει βοήθεια στην επίθεση από τον νεοαποκτηθέντα Μίγιτς.

ΠΑΟΚ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

19:30, Novasports Prime

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο πρωτάθλημα μετά από δύο εβδομάδες, καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική και θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό σε πολύ βαρύ κλίμα, μετά το δυστύχημα στην Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του που ταξίδευαν για το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με την Λιόν, όπου πάλεψε αλλά έχασε με 4-2. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ, δεδομένο είναι το ροτέισον του Λουτσέσκου λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα. Εκτός είναι ο τιμωρημένος μπακ Κένι, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Ιβανούσετς.

Η νίκη επί της Κηφισιάς δεν είχε συνέχεια για τον Πανσερραϊκό, που επέστρεψε στα αρνητικά αποτελέσματα με την ήττα στην Λάρισα στο ντέρμπι της ουράς και παραμένει τελευταίος στη βαθμολογία, σε απόσταση επτά βαθμών από τη ζώνη. Εκτός έδρας έχει μία ισοπαλία, αλλά στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη, προσπαθεί αν ενισχυθεί για να παλέψει για την παραμονή, αν και είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει τον υποβιβασμό. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι μέσος Ομεονγκά και μεσοεπιθετικός Μπρουκς.

ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η ΑΕΚ πέρασε έστω και δύσκολα από την Τρίπολη και παραμένει στην κορυφή έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για να μείνει στην κορυφή και να αυξήσει την απόσταση από τον αντίπαλο της. Στην Νέα Φιλαδέλφεια έχει μία ήττα στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στο μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Περέιρα, επιστρέφει ο μέσος Γκατσίνοβιτς.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, προκρίθηκε στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και πάει με τη ψυχολογία στα ύψη στο κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι δεύτεροι με ένα παιχνίδι λιγότερο και με νίκη επιστρέφουν στην κορυφή και μπορούν να αυξήσουν τη διαφορά από την αντίπαλο τους. Επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι δεν έχουν κερδίσει εκτός έδρας ντέρμπι φέτος. Εκτός είναι ο γκολκίπερ Πασχαλάκης, από προβλήματα προέρχεται ο στόπερ Πιρόλα ενώ ο φορ Γιάρεμτσουκ, όπως όλα δείχνουν, αναχωρεί με δανεισμό για τη Λιόν.