Με χρόνο 46,16 ο Γιώργος Φρανκς πήρε την 5η θέση των κολεγιακών αγώνων στο Φαγιατβίλ και παράλληλα έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη, ο οποίος είχε κάνει 46,36 στις 12 Φεβρουαρίου 1999.

Ο 22χρονος πρωταθλητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είχε δείξει και με το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε καταρρίψει στα 300μ., ξεπερνώντας την επίδοση του Κεντέρη το 1999.

Με χρόνο 46,16 ο Φρανκς είναι πλέον ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 400μ. στον κλειστό στίβο και πλέον στοχεύει τόσο στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και στο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11), ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες διακρίσεις.