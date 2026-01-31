Ο Εργκίν Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Περιστέρι είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το γεγονός νικάει με πολύ μεγάλες διαφορές τους αντιπάλους του στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να το σχολιάσει.

Οι «πράσινοι» είχαν νικήσει με 94-86 το Περιστέρι στις 11 Ιανουαρίου και ο Αταμάν ήταν έξαλλος με τους παίκτες του, με αποτέλεσμα στις δηλώσεις του να συγχαρεί τους «ερυθρόλευκους» που την ίδια μέρα είχαν διαλύσει με 40 πόντους διαφορά την Καρδίτσα εκτός έδρας.

Τώρα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Περιστέρι και να το νικάει με 94-71, ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τα συγχαρητήρια που είχε δώσει στην ομάδα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.

«Η τελική διαφορά δεν παίζει τόσο ρόλο, θα μπορούσε να είναι μικρότερη ή και μεγαλύτερη. Το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα είναι δεδομένο. Για τη δήλωση του κόουτς Αταμάν δεν θα ήθελα να πω κάτι. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά, το σέβομαι και προχωράμε παρακάτω».