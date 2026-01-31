Με τον Πίτερς να σκοράρει συνεχώς πετυχαίνοντας 29 πόντους, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέτυχε 16 τρίποντα συνολικά, νίκησε με 93-71 το Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και παραμένει αήττητος.

Με τον Γουόκαπ να μπαίνει «ζεστός» στο παιχνίδι, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 13-7 στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι όμως ανέβηκαν στη συνέχεια και κατάφεραν με καλάθι του Χάρις να προσπεράσουν (22-23), κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +3 (24-27).

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κράτησε το προβάδισμα και στα πρώτα λεπτά της δεύτερης, στη συνέχεια όμως οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν. Με πρωταγωνιστές τους Λαρεντζάκη και Φουρνιέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με σερί 7-0 προηγήθηκε με 33-29 και στη συνέχεια ένα νέο σερί, 11-0 αυτή τη φορά, μετέτρεψε το σκορ σε 44-34.

Το Περιστέρι πλησίασε στο -6 (44-38) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και παρέμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το 22′, όταν ο Νίκολς με τρίποντο μείωσε σε 49-45. Κάπου εκεί, όμως, οι Πειραιώτες ανέβασαν ρυθμό, ο Πίτερς σκόραρε με κάθε τρόπο και με σερί 18-0 το σκορ έγινε 67-45 στο 29′, με τα πάντα να έχουν κριθεί.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πλησιάσουν στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά ο Ολυμπιακός, χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει, διατηρούσε τη διαφορά και πήρε τελικά τη νίκη με 94-71.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71