Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του Ισπανού Ντε Μπούργος. Εκτός από το συναισθηματικό βάρος που προκάλεσε ο θάνατος των επτά παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ θεώρησε ότι ο διαιτητής έλαβε αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Η ένταση αυτή οδήγησε σε αποβολή του, με αποτέλεσμα να μην καθίσει στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι των playoffs.

Μετά το ματς ο Λουτσέσκου ανέφερε: «Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λιόν πρέπει να έγιναν πάνω από 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία.

Ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο. Με ό,τι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα… αναστάτωσης».

Σχετικά με το συναισθηματικό πλαίσιο της ομάδας: «Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι’ αυτά τα παιδιά. Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».