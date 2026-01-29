Με το μυαλό στους επτά φιλάθλους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ που έπαιζε με 10 παίκτες από το 41′ λόγω αποβολής του Κωνσταντέλια δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και ηττήθηκε με 4-2 από τη Λιόν, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι που κλήθηκε να δώσει ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος μπήκε πάντως καλά στο παιχνίδι. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειχνε από νωρίς τη διάθεσή της να επιτεθεί και στο 20ο λεπτό κατάφερε να σκοράρει: Σέντρα του Ζίβκοβιτς από αριστερά, πλασέ του Γιακουμάκη από κοντά και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Γκολ που δεν πανηγύρισε κανείς πάντως, δείχνοντας προς τον ουρανό, καθώς το αφιέρωσαν στους φιλάθλους που σκοτώθηκαν… Από εκεί και πέρα, οι Γάλλοι, όπως αναμενόταν, βγήκαν μπροστά για να πιέσουν με στόχο την ισοφάριση και στο 33′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ντε Καρβάλιο που βγήκε τετ α τετ αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε.

Δεν έγινε εκεί το 1-1, έγινε στο επόμενο λεπτό όμως, στο 34′, με τον 17χρονο Ιμπέρ που μπήκε στην περιοχή, είχε χώρο και με πλασέ βρήκε δίχτυα. Κακή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ και ακόμη χειρότερο ήταν αυτό που έγινε στο 41′, όταν ο Κωνσταντέλιας είδε τη 2η κίτρινη κάρτα μέσα σε 6 λεπτά και αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες…

Η ομάδα του Λουτσέσκου έπρεπε να παίξει με 10 παίκτες όλο το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν άρχισε καλά καθώς στο 55′ ο Μερά με πλασέ εντός περιοχής έκανε το 2-1, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Γκολ που έμοιαζε αρκετά με το πρώτο που δέχθηκαν οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν.

Και το έκαναν με τον Μεϊτέ, ο οποίος στο 66′ πήρε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ντεσάν για το 2-2. Γκολ που έδωσε ώθηση στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στο 73′ βγήκαν μπροστά με τον Μπάμπα που έκανε εντυπωσιακή κούρσα και γύρισε τη μπάλα για τον Γιακουμάκη, η άμυνα όμως κατάφερε να απομακρύνει την τελευταία στιγμή.

Θα μπορούσε να γίνει το 2-3, δεν έγινε και αμέσως μετά θα μπορούσε να γίνει το 3-2 καθώς η Λιόν κέρδισε πέναλτι στο 80′ για ανατροπή του Ιμπέρ από τον Μιχαηλίδη. Ο Κάραμπετς, όμως, έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και το 2-2 παρέμεινε, με τον Λουτσέσκου να κάνει στα επόμενα λεπτά δύο αλλαγές: Έξω οι Τάισον και Γιακουμάκης, μέσα οι Ντεσπόντοφ και Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε, πλέον, να κρατήσει την ισοπαλία, στο 88′ όμως ο Κάραμπετς εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι καθώς με πλασέ, μετά την ωραία ενέργεια του Ροντρίγκεθ, έκανε το 3-2. Η Λιόν ήταν, πια, αγκαλιά με τη νίκη και την «κλείδωσε» στο 93′, όταν ο Ροντρίγκεθ έγραψε το 4-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάν, Μάτα, Κλάιφερτ (67′ Άμπνερ), Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο (87′ Χαμντανί), Κάραμπετς, Μερά (67′ Γκονσάλβες), Μόρτον (46′ Τέσμαν), Μορέιρα (87′ Ροντρίγκεθ), Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (90′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (84′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (86′ Μύθου).