Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Κόρι Τζόσεφ θα κάνει το ντεμπούτο του καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στη 12άδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε πριν λίγες μέρες στους «ερυθρόλευκους» και όλοι θα περίμεναν ένα πιο εύκολο ντεμπούτο, τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν όμως άλλαξαν τα δεδομένα.

Με τους Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις να απουσιάζουν, όπως και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Μπαρτζώκας έκρινε πως ο Τζόσεφ μπορεί να βοηθήσει άμεσα και τον πήρε στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς.

Αναλυτικά στη 12άδα των Πειραιωτών είναι οι Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες και είναι στο 15-8, με τη Μπαρτσελόνα να βρίσκεται μπροστά του με 16-8.