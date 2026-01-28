Την πρόκριση για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup πήρε το Περιστέρι, το οποίο νίκησε με 86-70 τη Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» και είναι στο 3-1.

Η ελληνική ομάδα που είχε κερδίσει και επί ισπανικού εδάφους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήλεγξε το παιχνίδι από την αρχή μέσα από την σκληρή άμυνά της. Με καλάθια των Νίκολς και των συμπαικτών του ξέφυγε νωρίς στο σκορ, κράτησε σταθερά το προβάδισμα και δεν άφησε περιθώριο για ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο και όταν το Περιστέρι βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια η διαφορά έγινε διψήφια και εκεί παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίοι των νικητών οι Τάι Νίκολς (18π.), Άλβαρο Καρντένας (15π.) και Σι Τζέι Χάρις (14π.), ενώ από τη Σαραγόσα, που υποχώρησε στο 1-3, πάλεψαν οι Σάντι Γιούστα (16π.) και Μάρκο Σπίσου (10π).

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (3), Κάρντενας 15 (2), Φαν Τούμπργκεν 7 (1), Πετράκης, Πέιν 9, Μουράτος 2, Θωμάκος 2, Κακλαμανάκης 9, Χάρις 14 (3), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 7 (2), Γιάνκοβιτς.

Σαραγόσα (Ραμίρεζ): Ρόμπινσον 12 (1), Σπίσου 10 (1), Γιούστα 16 (1), Γκονζάλεθ 3 (1), Φερνάντεθ 6, Σοριάνο 5, Ροντρίγκεθ 6, Μπερμούδεζ, Λούκιτς, Κουμάτζε 6.