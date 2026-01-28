Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άγιαξ με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στα πλέι οφ του Champions League για την πρόκριση στους «16» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει την αρχική 11άδα τόσο τον Ελ Κααμπί όσο και τον Ταρέμι.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης μετά τις νίκες επί των Καϊράτ Αλμάτι και Λεβερκούζεν και τώρα θέλουν να… τελειώσουν τη δουλειά παίρνοντας το τρίποντο και στο Άμστερνταμ.

Ο Ολυμπιακός πήγε στο Άμστερνταμ αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να πάρει το αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να συνεχίσει και να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16», με τον Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει 11άδα με Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.