Η αντιπαλότητα δεν έχει καμία σημασία τέτοιες ώρες και αποδείχθηκε ξανά, με αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης να βρίσκεται στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα και σε στιγμές σαν κι αυτές δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Υπάρχει μόνο η ανθρωπιά και οι «κίτρινοι» προχώρησαν σε μια όμορφη, συγκινητική κίνηση, καθώς βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Η αντιπροσωπεία του Άρη άφησε λουλούδια στη μνήμη, όπως και μία φανέλα της ομάδας, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.