Τρέχουν γοργά οι εξελίξεις στο μέτωπο του Αντρέ Λουίζ και στα προσεχή 24ωρα θα γίνει παίκτης του συλλόγου του Ολυμπιακού.

Προφανώς και για τον Ολυμπιακό ένα βασικότατο – το Νο1 δηλαδή – αγωνιστικό ζητούμενο είναι ο… τελικός με τον Άγιαξ την Τετάρτη στο Άμστερνταμ. Πλην όμως το μεταγραφικό θέμα σε σχέση με τον Αντρέ Λουίζ τις τελευταίες ώρες έχει προχωρήσει για τα καλά και με την παρουσία και του ατζέντη του στην Ελλάδα (για την ακρίβεια ενός εκ των μάνατζέρ του).

Όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα η μεταγραφή αυτή του Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού της Ρίο Άβε μπήκε στην τελική της ευθεία και εντός των επόμενων – εκτός απροόπτου – 2 ημερών θα κλείσει ουσιαστικά και στην συνέχεια και τυπικά. Βέβαια ο Ολυμπιακός – που θα φέρει τον παίκτη στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 24ωρα – έχει ανοιχτά τα ραντάρ του και για άλλες κινήσεις οπότε ο Λουίζ είναι πιθανό να μην αποτελέσει την μοναδική του προσθήκη.