Ο Αντρέ Λουίζ βρίσκεται προ των πυλών του Ολυμπιακού, ωστόσο υπάρχει μια παράμετρος που ενδέχεται να μεταθέσει χρονικά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη φιλοσοφία και τον τρόπο διαχείρισης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι ουσιαστικά ένα βήμα πριν τη μεταγραφή του στους «Eρυθρόλευκους», αφού η παρουσία του εκπροσώπου του στην Ελλάδα επιβεβαιώνει πως οι εξελίξεις βρίσκονται στην τελική ευθεία. Οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά, με τον Αντρέ Λουίζ να ετοιμάζεται για το ταξίδι στη χώρα μας προκειμένου να διευθετηθούν τα διαδικαστικά της μετακίνησής του.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια μικρή χρονική καθυστέρηση στην άφιξή του, για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη διαχείριση της ομάδας από τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παραμένει πιστός σε συγκεκριμένες αρχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ό,τι συνέβη πριν από έναν χρόνο με την περίπτωση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Παρότι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή πριν από το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο για το Europa League, ο Βάσκος τεχνικός είχε ζητήσει να μην εμφανιστεί στον Ρέντη μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο «Ντραγκάο». Στόχος του ήταν να διατηρηθεί απόλυτα συγκεντρωμένο το αγωνιστικό τμήμα, χωρίς να επηρεαστεί η ισορροπία και η ηρεμία στα αποδυτήρια.

Η διοίκηση σεβάστηκε πλήρως αυτή την επιθυμία του. Κάτι αντίστοιχο ενδέχεται να συμβεί και τώρα. Ακόμη κι αν η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, δεν αποκλείεται η επίσημη ανακοίνωση να γίνει μετά την αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Στον Ρέντη άπαντες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο παιχνίδι του Άμστερνταμ και ο Μεντιλίμπαρ δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να αποσπαστεί η συγκέντρωση από τον στόχο αυτό. Άλλωστε, ο Ισπανός δεν αναφέρεται καθόλου σε μεταγραφικά, φροντίζει να μιλά προσεκτικά, αφού δεν θέλει να αποπροσανατολίσει τους παίκτες του ενόψει των μεγάλων αναμετρήσεων.