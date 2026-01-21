Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα ανέλαβε όλες τις ευθύνες μετά την ήττα των «Πολιτών» στην Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ με 3-1.

Ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι δεν επεδίωξε να απολογηθεί. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του μετά από την ήττα της ομάδας του στην Νορβηγία (με σκορ 3-1) το πήρε όλο πάνω του. Ανέλαβε την ευθύνη.

«Ξέρω πόσο καλή ομάδα είναι η Μπόντο. Δεν την υποτίμησα. Δεν ξέρω πολλά για αυτήν, αλλά έφτασε πέρσι μέχρι τα ημιτελικά του Europa League και ήταν καινούριοι στο μυαλό μου. Φτάσαμε σε κάποια σημεία χωρίς σημαντικούς παίκτες που να δίνουν σταθερότητα στην ομάδα. Είμαστε λίγο εύθραυστοι. Όπως ήμασταν και την περασμένη σεζόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ήταν μια απίστευτη ευκαιρία για εμάς και η αίσθηση είναι ότι όλα όσα μπορούσαν να πάνε λάθος, πηγανε. Αυτό είναι ένα γεγονός και πρέπει να προσπαθήσω να το αλλάξω. Οι παίκτες της Μπόντο ήταν πραγματικά καλοί και τους συγχαίρουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Χάναμε συνεχώς την μπάλα. Κάναμε λάθος μεταβιβάσεις», είπε αρχικά.

Στο τέλος σχολίασε πώς «δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη που δεν σκοράραμε. Ζητώ συγγνώμη από όλους: από κάθε οπαδό της Μάντσεστερ Σίτι και από κάθε οπαδό που ταξίδεψε (στο Μπόντο), γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό το αποτέλεσμα είναι ντροπιαστικό. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω γιατί δεν έχω τις απαντήσεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι».