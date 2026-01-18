Ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολα τη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα του και ειδικά από τον Δημήτρη Χατσίδη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο και τα τρία γκολ με τον 19χρονο Χατσίδη να έχει συμμετοχή και στα τρία και ο Ρουμάνος τεχνικός είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Κάναμε ένα κορυφαίο παιχνίδι. Είχαμε αρκετές απουσίες. Ξεκινήσαμε με επιθετικότητα και στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε τον αγώνα και δεν επιτρέψαμε στον ΟΦΗ να απειλήσει. Παράλληλα, έπρεπε να ξεκουράσουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε εστιάζοντας στον Χατσίδη.

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όποτε παίζει μας δίνει πράγματα, όπως για παράδειγμα κόντρα στον Ολυμπιακό. Σήμερα ήταν κάτι διαφορετικό για εκείνον. Έπρεπε να δημιουργήσει ευκαιρίες για να σκοράρει και έπαιξε φανταστικά».