Με φόρα από το Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ καθάρισε εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ, πετυχαίνοντας στο πρώτο ημίχρονο όλα τα γκολ, ανεβαίνοντας έτσι στην 1η θέση και στο +2 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη για το κύπελλο Ελλάδας, ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε καλά στο παιχνίδι, πήρε από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και δεν άργησε τελικά να πάρει και το προβάδισμα. Στο 18′ ο Χατσίδης έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και ο Πέλκας πρόλαβε τον Κρίζμανιτς στην επαναφορά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και είχαν στο 27′ την πρώτη τους καλή στιγμή με την κεφαλιά του Ισέκα που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, για να ακολουθήσει δευτερόλεπτα μετά η πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους, η οποία ήταν αναγκαστική: Έξω ο Μεϊτέ και μέσα ο Καμαρά.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διατηρούσε τον έλεγχο και συνέχισε να επιτίθεται με στόχο το δεύτερο γκολ, με το οποίο θα έβαζε βάσεις νίκης. Και τελικά πέτυχε άλλα δύο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εξασφαλίζοντας από νωρίς το τρίποντο.

Στο 40′ ο Τάισον πήρε την πάσα του Χατσίδη και βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο κάνοντας το 2-0, για να ακολουθήσει στο 3-0 από τον Γιακουμάκη που… έσκαψε ωραία τη μπάλα στο τετ α τετ με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, μετά τη νέα ασίστ του εκπληκτικού Χατσίδη.

Τα πάντα, πλέον, είχαν κριθεί και από εκεί και πέρα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέβασε ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα ο χρόνος να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποια καλή φάση. Ο ΟΦΗ προσπαθούσε να φανεί επιθετικά αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι και το 3-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Εύκολη νίκη, με λίγα λόγια, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβηκε στην 1η θέση με 41 βαθμούς, στο +2 από τον Ολυμπιακό που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27′ Καμαρά), Ζαφείρης (88′ Γερεμέγεφ), Χατσίδης (88′ Σάστρε), Πέλκας (71′ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (71′ Μύθου).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Κωστούλας (46′ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης (69′ Καινουργιάκης), Καραχάλιος, Αποστολάκης (90′ Χνάρης), Σενγκέλια (82′ Νέιρα), Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο.