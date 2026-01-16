Δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ρουμπέν Σάντσες, τον 24χρονο δεξιό μπακ της Εσπανιόλ.

Τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τους «πράσινους» πληθαίνουν, καθώς μπορεί το βάρος να έχει δοθεί στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις. Μία από αυτές φαίνεται να είναι και εκείνη του Σάντσες.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, το «τριφύλλι» έχει προσεγγίσει την Εσπανιόλ για τον Ισπανό ακραίο αμυντικό, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Ο 24χρονος μετρά έως τώρα 11 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, ενώ στο παρελθόν είχε επιτυχημένες παρουσίες ως δανεικός στη Μιράντες (21 συμμετοχές) και στη Γρανάδα, όπου κατέγραψε 33 αγώνες με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σάντσες βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο συλλόγων τόσο από τη Serie A όσο και από την Championship της Αγγλίας.