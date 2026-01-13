Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να απολύσει τον Τσάμπι Αλόνσο μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ και επτά παίκτες απέφυγαν να τον αποχαιρετήσουν μέσω των social media, δείχνοντας ότι είχαν πρόβλημα μαζί του.

Από την αρχή της σεζόν τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρονταν στο κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» και το οποίο μόνο ιδανικό δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί. Οι σχέσεις του νέου προπονητή και των παικτών δεν ήταν και οι καλύτερες, με συνέπεια να αρχίζουν από νωρίς τα σενάρια για αλλαγή στον πάγκο.

Αυτή, τελικά, θα γίνει τώρα καθώς η διοίκηση της Ρεάλ προχώρησε στην απόλυση του Αλόνσο μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ, με τους πάντες να περιμένουν την ανακοίνωση για τον αντικαταστάτη του. Και μέχρι να συμβεί αυτό, οι Ισπανοί δημοσιογράφοι… μετράνε τους παίκτες που δεν έκαναν καμία ανάρτηση στα social media, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, για να πουν «αντίο» στον προπονητή που φεύγει.

Όπως, λοιπόν, προκύπτει, είναι επτά οι παίκτες της Ρεάλ που δεν αποχαιρέτησαν τον Αλόνσο και πρόκειται για τους Βινίσιους, Μιλιτάο, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Μπραχίμ, Μασταντουόνο.

Όλοι οι υπόλοιποι έκαναν αναρτήσεις για την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στη Ρεάλ μετά την επιτυχημένη θητεία του στη Λεβερκούζεν, την οποία είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της, πανηγυρίζοντας τελικά το νταμπλ.