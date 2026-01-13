Μπορεί η παρουσία του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης να αποδείχθηκε σύντομη, ωστόσο η αποζημίωση που θα εισπράξει από τον Φλορεντίνο Πέρεθ μόνο μικρή δεν θα είναι. Το απόγευμα της Δευτέρας (12/01) ανακοινώθηκε επίσημα η λύση της συνεργασίας των «Mερένχες» με τον Βάσκο τεχνικό, έπειτα από περίπου επτάμισι μήνες θητείας.

Ο 44χρονος προπονητής είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ στα τέλη Μαΐου, διαδεχόμενος τον Κάρλο Αντσελότι. Παρά το θετικό ξεκίνημα και τις καλές πρώτες εντυπώσεις, η πορεία του στον πάγκο της «βασίλισσας» δεν είχε συνέχεια, καθώς μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

Αν και το πέρασμά του από τη Ρεάλ ήταν βραχύβιο, τα οικονομικά δεδομένα της αποχώρησής του είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Αλόνσο είχε υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με ετήσιες απολαβές που κυμαίνονταν στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την αποζημίωσή του στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το ισπανικό δίκτυο «Cope», στο συμβόλαιο υπήρχε ειδική ρήτρα, η οποία προέβλεπε ότι σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας πριν τα μέσα του πρώτου έτους, ο Τσάμπι Αλόνσο θα πληρωνόταν μόνο για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το περασμένο καλοκαίρι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταβάλει στη Λεβερκούζεν το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Βάσκο προπονητή. Έτσι, η συνολική οικονομική «ζημιά» από την πρόωρη αποχώρησή του εκτιμάται πως αγγίζει τα 23 με 24 εκατομμύρια ευρώ, ένα ιδιαίτερα βαρύ κόστος για μια συνεργασία διάρκειας μόλις 225 ημερών.