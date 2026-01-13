Ισπανικά δημοσιεύματα ρίχνουν φως στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε ο Τσάμπι Αλόνσο κατά τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας πως από πολύ νωρίς είχε χαθεί η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός των αποδυτηρίων προς το πρόσωπό του.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα αποδυτήρια της Ρεάλ συγκαταλέγονται στα πιο απαιτητικά και «σκληρά» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Αλόνσο το διαπίστωσε στην πράξη, καθώς αποχώρησε από τον πάγκο της «Βασίλισσας» μετά την ήττα στον τελικό του ισπανικού Super Cup από την Μπαρτσελόνα, με τα σημάδια της ρήξης ωστόσο να έχουν εμφανιστεί πολύ νωρίτερα.

Στην Ισπανία γίνεται λόγος για μια προβληματική κατάσταση στα αποδυτήρια από τις πρώτες κιόλας ημέρες της παρουσίας του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να επιβληθεί και να κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό των ποδοσφαιριστών του.

🚨 Xabi Alonso’s authority completely undermined by Kylian Mbappé last night. 👀



He wanted the team to form a guard of honour for Barcelona, Mbappé refused and the players listened to Mbappé. 🤯



He had no choice but to leave after that. 👋 pic.twitter.com/HXdHTLxAN7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2026

Όπως αναφέρει το «El Chiringuito», οι πρώτες εντάσεις καταγράφηκαν ήδη από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όταν ορισμένα από τα βαριά ονόματα της ομάδας εξέφραζαν ανοιχτά τη διαφωνία τους με τις τακτικές επιλογές και τη φιλοσοφία του προπονητή.

Η κατάσταση σταδιακά ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον σεβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές να διαβρώνεται πλήρως. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές που αγνοούσαν τις οδηγίες του τεχνικού τιμ, ακόμη και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάποιοι παίκτες εμφανίζονταν αδιάφοροι στις ασκήσεις, άλλοι καθυστερούσαν συστηματικά, ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αποχωρούσαν άμεσα από το προπονητικό κέντρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Αλόνσο και οι συνεργάτες του φέρονται να αναγκάστηκαν να πιέσουν –ακόμη και να παρακαλέσουν– παίκτες ώστε να ακολουθήσουν το πρόγραμμα, να εφαρμόσουν την τακτική ή να δουλέψουν επιπλέον στο γυμναστήριο.

Η συνεχής υπονόμευση της αυθεντίας του και η γενικευμένη αδιαφορία απέναντι στις ιδέες του οδήγησαν τελικά τον Ισπανό στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να αναστραφεί. Έτσι, δεν προέβαλε αντίσταση στην απόφαση της διοίκησης για λύση της συνεργασίας, με το «διαζύγιο» να ολοκληρώνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας.