Ο Κένεθ Φαρίντ –γνωστός και ως «The Manimal»– είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη πορεία στο μπάσκετ, αλλά η ζωή του εκτός παρκέ είναι εξίσου σημαντική και συγκινητική. Η ιστορία της οικογένειάς του είναι μοναδική, καθώς μεγάλωσε με δύο μητέρες, παλεύοντας με δυσκολίες, αλλά παίρνοντας πολλή αγάπη και από τις δυο τους διεκδικώντας την αποδοχή από την κοινωνία.

Η βιολογική μητέρα του Κένεθ, Γουόντα Φαρίντ έπαιζε και η ίδια μπάσκετ και πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα έπασχε από λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα που κληρονόμησε από τη δική της μητέρα. Το μότο της ήταν «Rebound or die». Ο Κένεθ έμαθε από τη Γουόντα πως για να σουτάρει έπρεπε πρώτα να πάρει το ριμπάουντ και έτσι, η αγαπημένη φράση της μητέρας του έγινε τρόπος ζωής για εκείνον. Η ασθένεια της μητέρας του τον καθόρισε από την παιδική του ηλικία. Εκείνη γνώριζε πως η ζωή είναι δύσκολη και ήθελε ο γιος της να γίνει δυνατός και ανεξάρτητος κάτι που ενθάρρυνε και τελικά το κατάφερε. Και κάπου εδώ, μπαίνει στην ιστορία μας η δεύτερη μαμά του…

Όταν ο Κένεθ ήταν περίπου εννέα χρόνων, στη ζωή της μητέρας του εμφανίστηκε η Μανάσιν, η γυναίκα με την οποία η Γουόντα δημιούργησε μια οικογένεια και ο Κένεθ την αποκαλούσε «Oomie» που σημαίνει μαμά στα αραβικά. Οι δυο γυναίκες παντρεύτηκαν το 2007 στο Νιου Τζέρσεϊ και ήθελαν να είναι οι πρώτες που θα το κάνουν αλλά λόγω των προβλημάτων υγείας της Γουόντα έγιναν οι πέμπτες. Ο Κένεθ δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη και τον σεβασμό του για τις δύο μητέρες του. Σε δηλώσεις του, έχει πει: «Έχω δύο μαμάδες και αγαπώ και τις δύο πολύ. Τις σέβομαι, τις τιμώ».

Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον όπου η οικογένειά του δεν ήταν παραδοσιακή, ο Κένεθ Φαρίντ αντιμετώπισε προκλήσεις. Όπως έχει διηγηθεί, υπήρχαν στιγμές δύσκολες, όπως όταν κάποια παιδιά στο σχολείο του τον κορόιδευαν, λέγοντας ότι «ίσως είναι γκέι» επειδή είχε δύο μητέρες. Ο μικρός Κένεθ, μόλις 9 χρονών τότε ρώτησε τη μητέρα του αν, αφού εκείνη αγαπά γυναίκες, πρέπει κι εκείνος να αγαπήσει άντρες. Κι εκείνη του απάντησε χαμογελώντας: «Όχι, γιε μου. Εσύ θα αγαπήσεις όποιον σε κάνει ευτυχισμένο». Ο Κένεθ δεν έγινε γκέι. Έγινε όμως το 2013 ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που εντάχθηκε στην Athlete Ally, μια οργάνωση που αγωνίζεται ενάντια στην ομοφοβία στον αθλητισμό. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Manimal μοιράστηκε το δικό του μήνυμα αποδοχής “θέλω όλα τα μέλη της LGBT κοινότητας – γονείς, παίκτες, προπονητές – να νιώθουν ευπρόσδεκτοι στον αθλητισμό”.

«Ήμουν σε εκείνη την ηλικία της περιέργειας όταν άρχισα πραγματικά να εξελίσσομαι. Άρχισα να γίνομαι άντρας, οπότε ήταν ενδιαφέρον να δω τι με τραβούσε. Χόρευα με κορίτσια στα πάρτι και άρχισα να μιλάω περισσότερο στο τηλέφωνο με κορίτσια. Ποτέ δεν ένιωσα έλξη προς έναν άντρα, οπότε ήξερα ότι μου άρεσαν τα κορίτσια και ήθελα να είμαι με κορίτσια» έχει δηλώσει για τη δική του σεξουαλικότητα, απαντώντας με τον τρόπο του σε όσους υποστηρίζουν πως αν δυο άτομα του ίδιου φύλου μεγαλώσουν ένα παιδί αυτό θα γίνει οπωσδήποτε ομοφυλόφυλο, γιατί επηρεάζεται από το γονεϊκό πρότυπο.

Τον Απρίλιο του 2025 η μητέρα του έφυγε από τη ζωή και η απώλειά της συγκλόνισε τον Κένεθ. Παρά τον πόνο συνέχισε να κρατά ζωντανή τη μνήμη της μέσα από το μπάσκετ. Μάλιστα αγωνίστηκε την επόμενη ημέρα του θανάτου της κανονικά και μετά το παιχνίδι ξέσπασε σε λυγμούς. Έπαιξε μπάσκετ παρόλη τη συναισθηματική δυσκολία της στιγμής γιατί για εκείνον, το να αγωνιστεί ήταν σεβασμός και συνέπεια προς τη μητέρα του που με το παράδειγμά της τον στήριξε σε ολόκληρη τη ζωή του.

Ένα ακόμα στοιχείο της ζωής του Κένεθ Φαρίντ είναι η θρησκευτική του πίστη. Είναι μουσουλμάνος, κάτι που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο πορτρέτο του ως ανθρώπου που ζει μέσα σε πολλαπλές ταυτότητες και αξίες. Το ότι είναι τόσο θρήσκος ενώ ταυτόχρονα μεγάλωσε σε ένα μη παραδοσιακό οικογενειακό πρότυπο δημιουργούν μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα που έχει κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμπόνια, ευαισθησία και αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Είναι ένα πολυδιάστατο άτομο.

Η ιστορία της οικογένειας του Κένεθ Φαρίντ δεν είναι απλά μια ιστορία για τη διαφορετικότητα. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς η αγάπη, η δέσμευση και η αποδοχή μπορούν να νικήσουν κοινωνικά στερεότυπα, προκαταλήψεις και δυσκολίες. Μεγαλωμένος από δύο μαμάδες, ο Manimal έμαθε πολύ νωρίς ότι η οικογένεια δεν ορίζεται αποκλειστικά από παραδοσιακές δομές, αλλά από την αγάπη. Πλέον είναι παντρεμένος με την Ατάρ Χατζάλι και έχουν κάνει πέντε παιδιά, τρεις γιους και δυο κόρες.

Η πορεία του από τα γήπεδα του Νιούαρκ μέχρι το ΝΒΑ και πλέον στην Ευρώπη, συνοδεύεται από αυτήν την κληρονομιά: της ανθεκτικότητας, της αγάπης και της πίστης. Κι αυτή είναι ίσως η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη που έχει να προσφέρει, πέρα από τους πόντους και τα ριμπάουντ.