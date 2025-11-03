Σε ρυθμούς Champions League κινούνται στον Ολυμπιακό, αφήνοντας πίσω το παιχνίδι με τον Άρη και όλοι έχουν εστιάσει στο κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης (4/11, 22:00) με την PSV Αϊντχόφεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Σαντιάγκο Έσε, ενώ οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι. Το βάρος για το ματς με την PSV το ρίχνει στην άμυνα, με τους Πιρόλα, Ρέτσο να είναι το δίδυμο, ωστόσο όλη η ομάδα θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη ανασταλτικά.

Γι’ αυτό αναμένεται ο Βάσκος να παρατάξει την ομάδα με 4-2-3-1, δηλαδή ένα σχήμα με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί, με τον Τσικίνιο πίσω του και τον Ταρέμι στον πάγκο.

Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Σιπιόνι και Ζέλσον Μαρτίνς.