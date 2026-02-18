Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ με τις φανέλες που έχουν πάνω τους την Ακρόπολη και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν να βρουν τι φταίει και η ομάδα δεν τα πάει καλά μετά την αλλαγή του έτους και τις προηγούμενες μέρες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θυμήθηκε τις φανέλες με την Ακρόπολη πάνω.

Πρόκειται για τις φανέλες που φορούσε ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2023-24 στην οποία κατέκτησε τόσο τη Euroleague όσο και το πρωτάθλημα και ο Γιαννακόπουλος ήθελε να τις δει ξανά, όπως έκανε σαφές μέσω story στο Instagram.

«Αν δεν τη φορέσετε από τον επόμενο αγώνα θα αναλάβω δράση. Δεν κάνω πλάκα», είχε γράψει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και το «τριφύλλι» εμφανίστηκε με αυτές τις φανέλες στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.