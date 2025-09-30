Η UEFA μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ανακοίνωσε ότι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, στις 21 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στο Καμπ Νου, τα ισπανικά ΜΜΕ όμως είναι επιφυλακτικά και δεν θεωρούν τίποτα σίγουρο.

Τρεις ημέρες πριν, στις 18 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα διεξαχθεί ο αγώνας της La Liga μεταξύ Μπαρτσελόνα και Τζιρόνα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

«Ελπίζουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και ότι, από άποψη ασφάλειας, θα μπορέσει να δοθεί το πράσινο φως για τη μερική επαναλειτουργία του Camp Nou. Νομίζω ότι τα μικρά προβλήματα που υπήρχαν μπορούν να επιλυθούν», είπε ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Χαόυμε Κολμπόνι, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή επιστροφή στις 18 Οκτωβρίου.

«Ωστόσο, η επιστροφή της ομάδας στη La Liga εκείνη την ημέρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να το κάνει τρεις ημέρες αργότερα για τον αγώνα του Champions League. Η UEFA απαιτεί να σημειωθεί πρόοδος στις εργασίες σε σύγκριση με τη La Liga και να ανοίξει η δεύτερη πλευρά του σταδίου, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί έτσι από 27.000 σε 45.000 θεατές», αναφέρει χαρακτηριστικά η «Marca».

Επιπλέον, σημειώνει, η Μπαρτσελόνα δεν έχει λάβει επίσημα άδεια να παίξει τη φάση των ομίλων του Champions League σε δύο διαφορετικά γήπεδα εγκαταστάσεις. Οι κανονισμοί ορίζουν ότι μπορεί να παίξει μόνο σε ένα. Αύριο (1/10), θα παίξει στο «Montjuïc» εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, επομένως η UEFA θα πρέπει να δώσει ειδική άδεια. Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη επικοινωνήσει την πρόθεσή της στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία και ελπίζει σε θετική απάντηση, καθώς δεν υπάρχει κίνητρο κέρδους πίσω από τη μετακίνηση του γηπέδου είναι θέμα ανάγκης.

«Ωστόσο, μέχρι να ληφθεί η επίσημη έγκριση από την UEFA, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι η Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει στο Καμπ Νου, παρά την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της UEFA», καταλήξει η ισπανική εφημερίδα.