Στο νέο «Spotify Camp Nou» αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την 21η Οκτωβρίου.

Όπως προκύπτει από ισπανικά ΜΜΕ, αλλά και το επίσημο site της UEFA, οι Καταλανοί θα φιλοξενήσουν στη φυσική τους έδρα απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) στο «Μονζουίκ» για το ματς των «μπλαουγκράνα» με την Παρί Σεν Ζερμέν και όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση επί του θέματος.