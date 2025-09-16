Kι έτσι όπως κάναμε scroll στο Instagram ανυποψίαστοι για αυτό που μας περίμενε, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μας μια κοινή φωτογραφία του Λαμίν Γιαμάλ και της Σίσσυς Χρηστίδου. Ναι πολύ καλά διαβάσατε, ο 18χρονος παίκτης της Barcelona και η παρουσιάστρια πόζαραν μαζί σε μια selfie την οποία ανέβασε η Σίσσυ Χρηστίδου στον προσωπικό της λογαριασμό εξηγώντας τι συνέβη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε λοιπόν στη Βαρκελώνη για διακοπές λίγο πριν την έναρξη των επαγγελματικών της υποχρεώσεων για αυτή τη σεζόν και εκεί ο φίλος της -και σύντροφος της Ελεωνόρας Ζουγανέλη- Νίκος Συρίγος, μεσολάβησε ώστε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί με τον άσο της Μπαρτσελόνα, μία από τις εκατοντάδες που βγάζει ο ποδοασφαιριστής μαζί με τους fans σε κάθε του εμφάνιση.

Στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας η Σίσσυ Χρηστίδου έγραψε: «Γιατί έχω ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που μεσολάβησε, για να βγει το παιδί που ήθελε μαζί μου μια φωτογραφία…Χαλάω εγώ χατήρι» κάνοντας χιούμορ ότι ο Λαμίν ήταν αυτός που ήθελε να βγει μαζί της φωτογραφία και όχι το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το δίδυμο, ήταν κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε με τίποτα, όμως η παρακάτω φωτογραφία μας έκανε να πούμε “ποτέ μη λες ποτέ.”