H Eθνική μας ομάδα μπάσκετ κέρδισε χθες στον ημιτελικό την Φιλανδία και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αφήνει την ψυχή του στο παρκέ. Ο ίδιος μαζί με τα δυο του αδέρφια, Θανάση και Κώστα έδωσαν τα πάντα για να φθάσει η ομάδα σε μια τέτοια διάκριση που η Ελλάδα είχε να δει δεκαέξι ολόκληρα χρόνια.

Κατά την απονομή των μεταλλίων, ο Γιάννης παρέλαβε το δικό του κρατώντας αγκαλιά την μεγάλη του κόρη, Εύα-Μπρουκ, η οποία χθες είχε τα γενέθλιά της και έκλεισε τα δυο της χρόνια. Μάλιστα μετά την παραλαβή του μεταλλίου του, ο Greek Freak το έβγαλε από το λαιμό του και το φόρεσε στη μικρή. Μαζί του στο παρκέ ήταν και τα δυο μεγαλύτερα παιδιά του, ο Λίαμ-Τσαρλς πέντε ετών και ο Μάβερικ-Σάι 4 ετών. Ο Γιάννης και η Μαράια Ριντλσπρίνγκερ έχουν άλλη μια κόρη την Άρια-Κάπρι που είναι μόλις τεσσάρων μηνών, ενώ ο Γιάννης έχει δηλώσει πως θα ήθελε να αποκτήσουν και 5ο παιδί.

Η Εύα-Μπρουκ ήταν ντυμένη στα ροζ, με μία μπλούζα που στην πλάτη είχε τον αριθμό 2 και μια φούστα τουτού ενώ δεν αποχωρίστηκε την πιπίλα της παρακολουθώντας ήσυχη τους πανηγυρισμούς. Η μητέρα της Μαράια που παρακολουθούσε τον αγώνα μαζί με την μητέρα του Γιάννη, Βερόνικα, είχε κάνει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νωρίτερα μια ανάρτηση για τα γενέθλια της μικρής Εύας-Μπρουκ στην οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της μερικές φωτογραφίες της μικρής και τη λεζάντα: “Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Eva HAPPY 2nd BIRTHDAY to you! To my birthday loving, kitty cat obsessed, foodie girl. We love you so much our little princess.” Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η Εύα θα θυμάται πως το ωραιότερο δώρο της ζωής της το πήρε στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο μπαμπάς της κέρδισε ένα μετάλλιο για την πατρίδα τους.