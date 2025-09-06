H Eθνική μας Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία, αποχαιρέτησε την Κύπρο και απογειώθηκε για τους 16 του Ευρωμπάσκετ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μας θυμίζει ακόμα μια φορά πως παίζει εξωγήινο μπάσκετ. Με αφορμή αυτή την εμφάνιση του Greek Freak, ο stand up comedian και ταυτόχρονα οδηγός ταξί Θανάσης Σαμαράς a.k.a. Cain, ανέβασε ένα βίντεο στα social media στο οποίο σατιρίζει όσους κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει πως «Ο Αντετοκούνμπο παίζει στην Εθνική με βύσμα,» αλλά και όσους θεωρούν ότι ο Γιάννης είναι περισσότερο άστοχος από όσο θα έπρεπε στις βολές.

Στο βίντεο που έγινε viral, ο κωμικός με την ιδιότητα του οδηγού ταξί, υποστηρίζει μια ακραία αστεία θεωρία συνωμοσίας, ότι δηλαδή τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είναι συνολικά 12 και μάλιστα πως όσοι από αυτούς παίζουν μπάσκετ, έχουν και δίδυμους αδερφούς, επομένως δεν ξέρουμε ποιος παίζει και πότε, αφού είναι …ίδιοι μεταξύ τους. Μάλιστα ο ίδιος υποστήριξε ότι ξέρει να ξεχωρίζει το Γιάννη από τον δίδυμο αδερφό του, επειδή ο ένας έχει ένα σημάδι κοντά στο μάτι του ενώ ο άλλος όχι.

Ποιος είναι όμως ο Θανάσης Σαμαράς;

Ο Θανάσης Σαμαράς a.k.a. Cain ειναι stand-up comedian και δημιουργός περιεχομένου που ξεκίνησε την πορεία του δημοσιεύοντας βίντεο στο YouTube από το 2012. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Mega Channel για τη δημιουργία βίντεο στην ψηφιακή πλατφόρμα του καναλιού. Αυτή η εμπειρία τον οδήγησε στον ρόλο του Executive Producer στην εταιρεία Entrinno Productions του Σάκη Τανιμανίδη, για την εκπομπή «Ντενεκές» στο κανάλι Μακεδονία TV ενώ κάνει stand up comedy και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Ήταν ένας από τους πρώτους που διοργάνωσε Open Mic στη Θεσσαλονίκη το 2014, ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε νέους κωμικούς, μια πρωτοβουλία σημαντική για την τοπική σκηνή. Έχει σπουδάσει Φιλολογία και παράλληλα εργάζεται και ως οδηγός ταξί για να βιοποριστεί, μια αντισυμβατική συνθήκη που συμβαδίζει και αντικατοπτρίζεται στο ρεαλιστικό και προσγειωμένο χιούμορ του.