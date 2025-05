O «Steve Onemanshow», είναι ο πρώτος ξάδερφος του Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή. Η μητέρα του Steve και η μητέρα του Manolo είναι αδελφές και ήρθαν από την Αφρική στην Ελλάδα επειδή ο πατέρας τους ήθελε να σπουδάσει Θεολογία. Σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «The Tonight Show» είπε πως μεγάλωσε στα Πατήσια και η μητέρα του τον μεγάλωσε μόνη της καθώς δε γνώρισε τον πατέρα του. Ο Steve ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, καθώς ο θείος του, ο πατέρας του Manolo, τον σύστησε στο επί κοντώ αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική (είδαμε ένα υπέροχο show πριν την έναρξη της συνέντευξής του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.)

Ο Steve ανέκαθεν ήθελε να πειραματίζεται και να δοκιμάζει και γι αυτό και δε μπορούσε να βρει όνομα για να συστηθεί στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ακριβώς όμως επειδή έκανε τα πάντα μόνος του, χόρευε, τραγουδούσε και έπαιζε μουσική, ένας συνεργάτης του είπε πως είναι «Onemanshow» και το κράτησε. Έτσι, συστήνεται ως καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής και dance μουσικής, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει είδη όπως hip-hop, house και afro, δημιουργώντας μοναδικές μουσικές εμπειρίες. Έχει κυκλοφορήσει δημοφιλή τραγούδια, όπως το Think About You (2023) και το Taste on My Lips (VIP Mix)” (2022), τα οποία αναδεικνύουν το ταλέντο του στη δημιουργία εθιστικών ρυθμών και μελωδιών. O Steve έχει σπουδαίο ταλέντο, εξαιρετική ενέργεια, υπέροχη αισθητική και κάνει κάτι πολύ ξεχωριστό.

Εκτός από την προσωπική του καριέρα, ο «Steve Onemanshow», είναι ιδρυτής της δημιουργικής εταιρείας DISORDER ATHENS, μέσω της οποίας μοιράζεται τις καινοτόμες ιδέες του στον χώρο του branding και του marketing. Το 2024, εξέφρασε ενδιαφέρον να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, υποβάλλοντας συμμετοχή στον εθνικό τελικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα θέλαμε πολύ να τον δούμε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό-και νικητή.

Ο Steve εξομολογήθηκε πως η μητέρα του τον μεγάλωσε με πολλές δυσκολίες ωστόσο έκανε πολύ καλή δουλειά με την ανατροφή του. Το γεγονός ότι δεν έχει γνωρίσει τον πατέρα του ακόμη δεν έχει καταλήξει αν είναι καλό ή κακό, ωστόσο ξεκαθάρισε πως όταν πέρασε μια σκοτεινή περίοδο στη ζωή του, ένα πατρικό πρότυπο θα μπορούσε να είχε βοηθήσει με την παρουσία του μέσα στο σπίτι. Ο Steve είναι ο ίδιος μπαμπάς, καθώς έχει ένα γιο που σήμερα είναι 15 ετών και παραδέχθηκε πως είναι πολύ δύσκολο να τον καταλάβε. Έγινε πατέρας σε ηλικία μόλις 20 χρονών και ταυτόχρονα με το μεγάλωμά του, συνέχισε να κυνηγάει τα όνειρά του κάτι που παραδέχεται πως είναι δύσκολο, αλλά γίνεται αν κάποιος το θέλει-μάλιστα το 2007 είχε πάει στο «So you think you can dance» στο οποίο παραδέχεται πως αν τον είχε πάρει πιο σοβαρά θα είχε κερδίσει.

Σήμερα ο Steve είναι σε σχέση με την Ελένη, η οποία ασχολείται με το styling και είναι πολύ ερωτευμένοι. Το καλοκαίρι θα πραγματοποιήσει tour σε όλη την Ελλάδα για να παίξει μουσική- αν ακούσετε κάπου μια υπέροχη διασκευή του τραγουδιού «Το τανγκό της Νεφέλης » της Χαρούλας Αλεξίου να ξέρετε πως ανήκει σε αυτόν, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει και το νέο του τραγούδι στο οποίο τραγουδάει για πρώτη φορά στα ελληνικά. Στο ερώτημα πως του φέρθηκε η Ελλάδα, απάντησε πως αυτοί οι οποίοι είναι αμαθείς είναι και αυτοί που φοβούνται τη διαφορετικότητα και γίνονται ρατσιστές, κατά τα άλλα, η χώρα αγαπάει, αγκαλιάζει και δέχεται τους ανθρώπους όλων των φυλών.