Συγκλονιστική είναι η ιατροδικαστική έκθεση για τα θύματα του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Εγνατία Οδό και έκοψε το νήμα της ζωής τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Γαλεντέρης, οι νεκροί που έφεραν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ήταν ζωντανοί μέχρι τη στιγμή που το φορτηγό έπεσε πάνω τους και ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι αιτία του θανάτου ήταν η εισπνοή φωτιάς και θερμών αερίων, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν ενώ ήταν ακόμη ζωντανοί.

«Να πούμε αρχικά ότι από την νεκροψία – νεκροτομή έχουν διαπιστωθεί οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βλάβες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατό τους, αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Ο θάνατός τους προήλθε πολύ γρηγορότερα και προήλθε από την εισπνοή των θερμών αερίων και της φωτιάς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γαλεντέρης.