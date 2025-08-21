Εδώ και δεκαετίες, η Area 51 αποτελεί το επίκεντρο θρύλων και θεωριών συνωμοσίας, τροφοδοτώντας την περιέργεια εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Τώρα, όμως, σύμφωνα με την Daily Mail, ένας απλός φωτογράφος κατάφερε να καταγράψει ένα γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως η απόδειξη ότι κάτι άκρως μυστικό συμβαίνει στα ενδότερα της διαβόητης βάσης.

Ο λάτρης της αεροπορίας Μάικλ Ροκίτα, οπλισμένος με υπομονή και έναν ειδικό εξοπλισμό, κατάφερε να καταγράψει από απόσταση 26 μιλίων, στην κορυφή του όρους Tikaboo στη Νεβάδα, το πιο μυστικό τζετ του κόσμου. Ο λόγος για το RAT55, ένα άκρως απόρρητο αεροσκάφος Boeing 737-200 που ανήκει στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Το βίντεο που κατέγραψε ο Ροκίτα δείχνει το jet να εκτελεί ελιγμούς και στη συνέχεια να προσγειώνεται στον διάδρομο 32.

Η πιο σημαντική, ωστόσο, αποκάλυψη ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, όταν το RAT55 έκανε τροχοδρόμηση και εισήλθε στο θρυλικό Υπόστεγο 18, το μεγαλύτερο και πιο μυστηριώδες υπόστεγο της βάσης.

Η στιγμή αυτή, με τις τεράστιες πόρτες του να ανοίγουν, ήταν σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, δίνοντας νέα ώθηση στις φήμες για μυστικά projects.

Ο λόγος που το αεροσκάφος αυτό είναι τόσο σημαντικό, είναι η αποστολή του: λειτουργεί ως «ιπτάμενο δοκιμαστικό κέντρο» για την αξιολόγηση των stealth ικανοτήτων άλλων αεροσκαφών.

Με απλά λόγια, η δουλειά του RAT55 είναι να «κυνηγά» και να τεστάρει τα «αόρατα» αεροπλάνα, όπως το θρυλικό B-2 Spirit και τα νέα πρωτότυπα όπως το B-21 Raider. Η θέα του να εισέρχεται στο Υπόστεγο 18, το οποίο φημολογείται ότι φιλοξενεί εξωγήινη τεχνολογία και άκρως απόρρητα σχέδια, ρίχνει λάδι στη φωτιά των σεναρίων που θέλουν την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις.