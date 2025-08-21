Την ίδρυση Επώνυμης Έδρας με το όνομα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» αποφάσισε η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποδεχόμενη πρόταση από τον Μεγάλο Ευεργέτη και Επίτιμο Διδάκτορα, Αθανάσιο Μαρτίνο.

Πρόκειται για μια απόφαση ορόσημο καθώς είναι η πρώτη Επώνυμη Έδρα που ιδρύει το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας μας. Η επώνυμη έδρα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή στην Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Η μεγάλη κυρία της ελληνικής ναυτιλίας, που απεβίωσε το 2024, η Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου γεννήθηκε το 1927 στη Γλυφάδα, και είχε καταγωγή από την Κεφαλονιά. Η ενασχόλησή της με τη ναυτιλία ξεκίνησε το 1964, όταν προχώρησε στην απόκτηση του πρώτου της πλοίου. Το 1967 ακολούθησε η δεύτερη ναυπήγηση, σηματοδοτώντας την απαρχή μίας δυναμικής πορείας που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός σημαντικού στόλου. Η ίδια ξεχώριζε για την αποφασιστικότητα, την εργατικότητα και τη σεμνότητά της, στοιχεία που καθόρισαν τη διαδρομή της στον επιχειρηματικό χώρο.

Το 2021 η εγγονή της, Ιωάννα Κωνσταντίνου Μαρτίνου, ίδρυσε το Ίδρυμα «Αθηνάς Ι. Μαρτίνου», έναν κοινωφελή οργανισμό με δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της ναυτιλίας.

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, γνωστός για την πολυετή και πολυδιάστατη κοινωνική του δράση, έχει συνεισφέρει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και των πανεπιστημιακών υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με εξαιρετικού ύψους δωρεές έχει υποστηρίξει την κατασκευή νέων πανεπιστημιακών κτηρίων και τον εκσυγχρονισμό μεγάλου αριθμού πανεπιστημιακών κλινικών στα Νοσοκομεία «Αττικόν», «Σωτηρία», «Ιπποκράτειο», «Λαϊκό», «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο».

Επιπλέον, η υποστήριξή του έχει επεκταθεί σε πολλές Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως η Νομική και η Φιλοσοφική, ενισχύοντας ουσιαστικά το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο του Ιδρύματος.

Η ίδρυση της Έδρας «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της οικογένειας Μαρτίνου και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας σε έναν καίριο επιστημονικό τομέα για τη δημόσια υγεία, την καρδιαγγειακή ιατρική, με δεδομένο ότι η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και παγκοσμίως (34% των θανάτων οφείλονται σε καρδιαγγειακή νόσο).