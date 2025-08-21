Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης την Σαμσούνσπορ στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League, με την ομάδα της Σαμψούντας να στέλνει το δικό της μήνυμα πριν τη σέντρα.

Η ανακοίνωση:

«Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας!

Ξέρουμε ότι όταν βγαίνουμε στο γήπεδο στην Ευρώπη, δεν είμαστε μόνοι μας…

Πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τα μηνύματα στήριξης που λάβαμε από τους φιλάθλους των άλλων συλλόγων, μας γέμισαν υπερηφάνεια και μας έδεσαν ακόμη περισσότερο.

Τώρα έχουμε έναν και μοναδικό στόχο: να επιστρέψουμε από την Αθήνα με ένα δυνατό σκορ και να τιμήσουμε την πατρίδα μας».