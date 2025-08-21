Σε προσαγωγές περίπου 30 με 40 οπαδών της ΑΕΚ προχώρησε η βελγική αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης, παραμονές της αναμέτρησης του «δικέφαλου» με την Άντερλεχτ.

Νωρίτερα, σημειώθηκαν επεισόδια όταν φίλοι της Ένωσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν κεντρική πλατεία Grand Plus, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας, ενώ η αστυνομία τους είχε προειδοποιήσει να μην το κάνουν.

Οι αστυνομικές αρχές στρίμωξαν τους οπαδούς της ΑΕΚ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Στο Βέλγιο αναμένεται να βρεθούν 1.300 Έλληνες οπαδοί.