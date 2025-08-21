Μετά την τραγωδία του OceanGate, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι το ναυάγιο του Τιτανικού θα αφεθεί στην ησυχία του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, ένας «διάσημος» δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει μυστικό ταξίδι στο σημείο όπου βρίσκεται το βυθισμένο πλοίο.

Πηγές της βιομηχανίας ισχυρίζονται ότι το άτομο, που δεν έχει κατονομαστεί, σκοπεύει να βουτήξει 3,8 χιλιόμετρα στον ωκεανό για να επισκεφθεί τον Τιτανικό «σε λίγες εβδομάδες».

Το ρεπορτάζ βγαίνει στη δημοσιότητα λίγο περισσότερο από δύο χρόνια μετά την αποστολή του OceanGate, όταν το υποβρύχιο Titan κατέρρευσε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο διάσημο ναυάγιο.

Όταν βρέθηκαν κομμάτια του σκάφους στον βυθό του Βόρειου Ατλαντικού, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σκάφος είχε καταρρεύσει κατά την κάθοδό του, σκοτώνοντας πιθανότατα και τους πέντε επιβάτες άμεσα.

Έκτοτε, ο Τιτανικός, που βυθίστηκε το 1912, παραμένει ανεξερεύνητος από ανθρώπους.

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι συνεχίζει να ασκεί ισχυρό δέλεαρ σε δισεκατομμυριούχους που αναζητούν συγκινήσεις και σε θαλάσσιους εξερευνητές.

Φήμες διαδίδονται ανάμεσα σε ελίτ ωκεάνιους εξερευνητές για μια επικείμενη νέα αποστολή -αλλά οι λεπτομέρειες κρατούνται μυστικές.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρόκειται για δισεκατομμυριούχο», δήλωσε πηγή στη New York Post. «Η κατάδυση εκεί θα κοστίσει 10 εκατ. δολάρια»

«Θα αναγνωρίζατε το όνομά του. Θα θελήσει να ανακοινώσει ότι είναι το πρώτο άτομο που πηγαίνει στον Τιτανικό μετά την τραγωδία» προσθέτει.

Στο X συζητούνται πιθανοί υποψήφιοι για τον μυστικό δισεκατομμυριούχο, όπως ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και ο Αμερικανός επιχειρηματίας Λάρι Κόνορ.

Ο κόσμος έμαθε για πρώτη φορά για το υποβρύχιο Titan όταν μια τουριστική αποστολή για να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού χάθηκε έξω από τις ακτές της Νέας Γης στον Καναδά τον Ιούνιο του 2023. Κατά τις επόμενες τέσσερις ημέρες, ο κόσμος παρακολουθούσε καθηλωμένος καθώς οι ομάδες διάσωσης προσπαθούσαν να φτάσουν στην περιοχή και να ξεκινήσουν επιχείρηση διάσωσης.

Αναφορές για συνεχή χτυπήματα οδήγησαν πολλούς να πιστέψουν ότι το σκάφος ίσως έχασε ισχύ αλλά οι επιβαίνοντες ήταν ακόμη ζωντανοί.

Ωστόσο, κομμάτια του υποβρυχίου που βρέθηκαν στον βυθό επιβεβαίωσαν ότι το όχημα υπέστη καταστροφική βλάβη λιγότερο από δύο ώρες μετά την κατάδυση, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες.

Ένας από τους νεκρούς ήταν ο CEO της OceanGate, Stockton Rush.

Η ιδιωτική του εταιρεία υπερηφανευόταν ότι ήταν η πρώτη που πήγαινε απλούς τουρίστες να δουν τον Τιτανικό, χρεώνοντας 250.000 δολάρια ανά άτομο.

Μετά την τραγωδία, εγέρθηκαν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του υποβρυχίου, που έκανε ταξίδια στο ναυάγιο από το 2021.