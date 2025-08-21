Το Ισραήλ μπορεί να βρίσκεται σε πόλεμο τα τελευταία χρόνια, αλλά πραγματοποιούνται μεγάλες αρχαιολογικές ανασκαφές και μία από αυτές έφερε στο φως ένα κρανίο, το οποίο μπορεί να γράψει ξανά στην ιστορία του ανθρώπου.

Το λείψανο ηλικίας 140.000 ετών ανήκει σε ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 5 ετών, τού οποίου ο σκελετός είχε ανακαλυφθεί 90 χρόνια πριν. Ωστόσο, η απουσία του κρανίου και μερικά «περίεργα» ευρήματα, δυσκόλευαν την ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με το Interesting Engineering, οι επιστήμονες θεωρούν ότι το αγοράκι ήταν κοινός πρόγονος Νεάντερταλ και Homo Sapiens, που προέκυψε μετά από ανάμειξη των δύο αρχαϊκών ανθρώπων. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούνται, επειδή σκελετικά φέρει κοινά χαρακτηριστικά και από τα δύο ανθρώπινα είδη.

Συγκεκριμένα, ο θόλος του κρανίου ήταν κυρτός όπως του Homo sapiens, ενώ το σύστημα ενδοκρανιακής αιμάτωσης, η κάτω γνάθος και η δομή του εσωτερικού αυτιού έμοιαζαν με εκείνο των Νεάντερταλ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, θα γράφονταν ξανά η ανθρώπινη ιστορία, καθώς επίσημα Νεάντερταλ και Homo Sapiens ήρθαν σε επαφή πριν από 70.000 με 80.000 χρόνια πριν, ενώ οι αναμείξεις ξεκίνησαν πριν από 50.000 με 40.000 χρόνια πριν.

Το κρανίο που εντοπίστηκε όμως, δείχνει ότι τα δύο αρχαϊκά είδη θα μπορούσαν να είχαν έρθει σε επαφή αρκετά νωρίτερα και μάλιστα να είχαν προχωρήσει σε προσμίξεις. Έτσι, θα δικαιολογούνταν η «απότομη» κυριαρχία του Homo Sapiens και η εξαφάνιση των Νεάντερταλ, που μέχρι στιγμής αποδίδεται σε γενοκτονίες, πολέμους και επιδημίες, γεγονότα που είχαν συμβεί μεν, αλλά δεν δικαιολογούν πλήρως την κυριαρχία του Homo Sapiens.

Το κρανίο που εντοπίστηκε. Πηγή φωτογραφίας: Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Israel Hershkovitz του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι το εύρημα ενδεχομένως καταδεικνύει πώς οι αρχαίοι πληθυσμοί δεν ήταν απομονωμένοι, αλλά διαμόρφωναν ο ένας τον άλλον για αρκετές χιλιάδες χρόνια, κάτι που θα δικαιολογούσε το τελικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος παρότι είναι απόγονος του Homo Sapiens φέρει γονίδια των Νεάντερταλ σε ποσοστό έως και 2%. Οι επιστήμονες όμως, διαφωνούν για τον τρόπο που προέκυψε αυτή η διασταύρωση.

Ορισμένοι θεωρούν ότι τα δύο είδη αναμείχθηκαν σε βάθος χρόνου μέχρι να υπάρξει μόνο ένα είδος, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτό έγινε βίαια, θέτοντας και τη βάση για την πιο βίαιη συμπεριφορά του ανθρώπου, τον πόλεμο. Αυτή η άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι ανασκαφές στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία έφεραν στο φως ομαδικούς τάφους Νεάντερταλ, που αποτελούνταν είτε από άνδρες, είτε από γυναικόπαιδα.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι ο Homo Sapiens προχώρησε σε συστηματική γενοκτονία των Νεάντερταλ με αποτέλεσμα να τους εξαφανίσει, όμως τα νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η εξαφάνιση μπορεί να ήταν μια φυσική διαδικασία, όπως έχει συμβεί και σε άλλα είδη ή υποείδη.