Οι παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους προσφυγικούς καταυλισμούς του Λιβάνου ξεκινούν από σήμερα τη διαδικασία παράδοσης των όπλων τους στις λιβανικές αρχές, όπως ανακοίνωσε η κοινή λιβανοπαλαιστινιακή επιτροπή.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης της παράδοσης των όπλων μέσα στους παλαιστινιακούς καταυλισμούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Λιβανοπαλαιστινιακού Διαλόγου, Ραμέζ Νταμάσκιε.

Η αρχή θα γίνει στον καταυλισμό Μπουρτζ αλ Μπαράτζνε, στη Βηρυτό, όπου μια πρώτη παρτίδα όπλων θα παραδοθεί και θα τεθεί υπό τη φύλαξη του στρατού του Λιβάνου, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ