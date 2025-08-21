Στις 22 Αυγούστου ο στρατός των ΗΠΑ θα εκτοξεύσει ένα διαστημόπλοιο στη Φλόριντα, το οποίο στέλνει σε μυστική αποστολή.

Το X-37B, γνωστό και ως διαστημικό αεροπλάνο, κατασκευάστηκε από την Boeing και για να τεθεί σε τροχιά χρειάζεται προωθητικό πύραυλο, τον οποίο θα διαθέσει η SpaceX του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Interesting Engineering, πρόκειται για μη επανδρωμένο διαστημικό αεροσκάφος, το οποίο έχει πραγματοποιήσει επτά μυστικές αποστολές, με την πιο πρόσφατη να ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

Επίσημα δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις αποστολές, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι περιλαμβάνουν δοκιμές των δυνατοτήτων του X-37B. Επίσης, φέρεται να διεξάγονται πειράματα για την ανακάλυψη νέων πτητικών τρόπων.

Π.χ. το δημοσίευμα υποστήριξε πως στη νέα εκτόξευση μπορεί να δοκιμαστεί η πτήση σε περιβάλλον που το GPS δεν λειτουργεί, με τους επιστήμονες να αναζητούν ένα νέο τρόπο προσανατολισμού.

Πολλές από τις δυνατότητες που διαθέτει είναι απόρρητες, με την Boeing να υποστηρίζει πως το διαστημικό αεροπλάνο είναι εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής που παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις και αντοχή. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα πειραμάτων και αποστολών, καθιστώντας το ένα ευέλικτο και πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Σημειώνεται, ότι στις 7 Μαρτίου το αεροπλάνο ολοκλήρωσε την έβδομη αποστολή του και προσγειώθηκε με επιτυχία στη Διαστημική Βάση Vandenberg της Καλιφόρνια. Ο αμερικανικός στρατός αποκάλυψε ότι στην αποστολή δοκιμάστηκαν τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων για την πλοήγηση σε διαστημικό περιβάλλον.