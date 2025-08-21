Πριν από λίγο καιρό, η εικόνα του να χορεύει ζεϊμπέκικο με μια ψησταριά στο κεφάλι του, γεμάτη με κοντοσούβλια, έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είναι ένας Κύπριος με σπάνιο ταλέντο που κατάφερε να μετατρέψει την τέχνη του σε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Ο 64χρονος «χορευτής των ποτηριών», έσπασε πρόσφατα το Ρεκόρ Γκίνες, ισορροπώντας 511 ποτήρια κρασιού στο κεφάλι του. Αυτή η επίδοση δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά μιας ατελείωτης εξάσκησης.

Ο Αριστοτέλης ασχολείται επαγγελματικά με τον «χορό των ποτηριών» από το 1995 μια τοποθετώντας ποτήρια στο κεφάλι του, εκτελώντας ταυτόχρονα έναν χορό, για να ψυχαγωγεί τους πελάτες σε εστιατόρια και εκδηλώσεις.

Το 2023 είχε σπάσει το ίδιο ρεκόρ, ισορροπώντας 319 ποτήρια. Αλλά, όταν ο τίτλος του καταρρίφθηκε, αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό του, ανεβάζοντας τον πήχη. Το εγχείρημά του ήταν πραγματικά εντυπωσιακό: τα 511 ποτήρια ζύγιζαν συνολικά πάνω από 63 κιλά.

Για να το πετύχει, επιστρατεύτηκε μια ολόκληρη ομάδα από φίλους και συγγενείς. Αντί να τοποθετούν τα ποτήρια ένα-ένα, τα οργάνωσαν σε ένα συμπαγές μπλοκ, το οποίο ανασηκώθηκε προσεκτικά με τη βοήθεια ενός κλαρκ.