Μια σκηνή βγαλμένη από… ταινία κωμωδίας καταγράφηκε στην Κύπρο, όπου ένας άνδρας κατάφερε να κλέψει την παράσταση με έναν χορό που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι τον είδαν.

Κατά τη διάρκεια πανηγυριού, έξω από εστιατόριο, ο πρωταγωνιστής του βίντεο βγήκε στον δρόμο και άρχισε να χορεύει, όχι όμως με τον συνηθισμένο τρόπο. Στο κεφάλι του ισορροπούσε μια τεράστια σούβλα με κοντοσούβλια που ψήνονταν εκείνη την ώρα, συνδυάζοντας… ζεϊμπέκικο με ψησταριά!

Το απίθανο στιγμιότυπο έγινε φυσικά viral, με το κοινό να παρακολουθεί αποσβολωμένο το ιδιαίτερο αυτό «νούμερο».