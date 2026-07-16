Πολύ ακριβά πλήρωσε την πρωινή βόλτα στη Λαμία μια 81χρονη, που έπεσε θύμα κλοπής με τη γνωστή μέθοδο του εναγκαλισμού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το περιστατικό συνέβη στα σκαλάκια της οδού Νικηφόρου Ουρανού, όταν η ηλικιωμένη είχε βγει για τον καθημερινό της πρωινό περίπατο στην πόλη.



Με το που κατέβηκε τις σκάλες, διασταυρώθηκε με μια νεαρή, όμορφη και εύσωμη κοπέλα, σύμφωνα με τις περιγραφές της. Η κοπέλα μόλις την είδε, άνοιξε την αγκαλιά της και τη ρώτησε: «Τι κάνεις, ψυχή μου;».

Μπροστά στο σάστισμα της ηλικιωμένης, η νεαρή συνέχισε με μεγαλύτερη έμφαση λέγοντας: «Είμαι η Μαρία από το φαρμακείο. Δε με θυμάσαι; Τι κάνεις; Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω» και πριν καλά καλά προλάβει η γυναίκα να πει ότι δεν τη θυμάται, εκείνη την αγκάλιασε και τη φίλησε. Στη συνέχεια, τη χαιρέτισε και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ηλικιωμένη συνέχισε το δρόμο για το σπίτι της, προσπαθώντας ακόμη να θυμηθεί τη «Μαρία από το φαρμακείο» που μόλις είχε συναντήσει. Όταν έφτασε σπίτι της και συζήτησε το συμβάν με την κόρη της, τότε συνειδητοποίησε ότι η χρυσή αλυσίδα με τον βυζαντινό σταυρό που φορούσε είχε κάνει φτερά!

Μπροστά στη μεγάλη στεναχώρια της για την απώλεια του χρυσαφικού, έμεινε ως θετικό το γεγονός ότι δεν κατάλαβε τις πονηρές προθέσεις της δράστιδας, η οποία θα μπορούσε να την είχε πετάξει ακόμη και στο οδόστρωμα, αν είχε αντισταθεί προκειμένου να ολοκληρώσει την αφαίρεση της αλυσίδας.

Για το συμβάν και τις αναζητήσεις ενημερώθηκε η αστυνομία, για μια νεαρή εύσωμη κοπέλα με λευκό δέρμα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, η οποία φέρει στη μύτη της σκουλαρίκι με σταυρουδάκι.

Πρόσφατα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχε εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων σε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.