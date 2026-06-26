Συγγνώμη από την οικογένεια και τους συγγενείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη ζητά η σύντροφος του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της.

Η γυναίκα προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω του δικηγόρου της, μετά τα δημοσιεύματα που έφεραν στο φως λόγια της για τη θανούσα, τα οποία προκάλεσαν αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η συνομιλία της με δημοσιογράφους καταγραφόταν με σκοπό να αναπαραχθεί δημόσια.

«Δεν είχα την αντίληψη ότι παρείχα συναίνεση»

Στη δήλωσή της, η σύντροφος του 43χρονου αναφέρει ότι οι φράσεις που της αποδίδονται προήλθαν από συνομιλία που η ίδια θεωρούσε ανεπίσημη.

«Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, δεν είναι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης και θεωρούσε ότι δεν συμμετείχε σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

«Δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση»

Η γυναίκα αναγνωρίζει το «ατυχές» των δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί στα μέσα ενημέρωσης και τονίζει ότι ειπώθηκαν σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης.

«Οι φράσεις που μου αποδίδονται και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη», αναφέρει.

Συμπληρώνει ότι τα λόγια αυτά «δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση», αλλά κατάσταση σοκ, άρνησης, σύγχυσης και ντροπής.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν ήταν σε θέση να σταθμίσει το βάρος των λεγομένων της και την τραγικότητα των γεγονότων.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη»

Στη δήλωσή της ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη και τους οικείους της.

«Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της», αναφέρει.

Και συνεχίζει: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη».

Ζητά προστασία της ιδιωτικής ζωής της και των παιδιών της

Η σύντροφος του 43χρονου δηλώνει επίσης ότι δεν επιθυμεί να εκτίθεται δημόσια ούτε να τοποθετείται ξανά για την υπόθεση.

Όπως επισημαίνει, βασική της επιθυμία είναι να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της και τα παιδιά της.

«Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά», αναφέρει.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα παιδιά της και η οικογένειά της δεν έχουν καμία σχέση με τις δηλώσεις που της αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

«Πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτηση»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η γυναίκα τονίζει ότι αυτή θα είναι η πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή της για την υπόθεση.

«Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις, ενώ οι εξελίξεις γύρω από τον 43χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον.