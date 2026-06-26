Με κυνικό τρόπο περιέγραψε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο καθομολογία δολοφόνος της, αναφέροντας ότι μετά το βίαιο έγκλημα στην Κρήτη αγόρασε γλυκά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η απολογία του Σκοπιανού διήρκεσε πάνω από δύο ώρες καθώς μεταφέρθηκε στην εισαγγελία στις 11 το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα προστασίας. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια αποδοκιμάστηκε από φίλους της αδικοχαμένης 45χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του επανέλαβε αυτά που είχε καταθέσει στους αστυνομικούς προανακριτικά κατά την ομολογία του.

Σε βάρος του 43χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση (κακούργημα)

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απάτη με υπολογιστή.

Ενταφιασμός χωρίς άδεια.

Χρήση ναρκωτικών ουσιών

Η υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία ενώ οι λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτή, είναι ανατριχιαστικές.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του και όπως μάλιστα φέρεται να είπε, από τη στιγμή που τη χτύπησε με μπουκάλι, συνέχισε καρφώνοντάς τη με ένα χασαπομάχαιρο δύο φορές στην καρδιά και τελικά την αποτελείωσε χτυπώντας τη με ένα κούτσουρο στο κεφάλι.

Μάλιστα, όπως περιγράφει με κυνικό τρόπο ο δολοφόνος, μετά το έγκλημα της 45χρονης πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του που διαμένει στη Γαύδο, ενώ αφού την έθαψε σε ένα λάκκο στο χωράφι λίγα μέτρα από το ματωμένο διαμέρισμα, πήρε γλυκά και πήγε επίσκεψη σε έναν φίλο του…».